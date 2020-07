Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

Lambsheim (ots)

Am 17.07.2020 gegen 23:30 Uhr wird eine 38-jährige Frau mit ihrem Pkw-Nissan am Lamsheimer Weiher einer Verkehrskontrolle unterzogen. Sie gibt an, eine Margarita konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,91 Promille. Die aus Lorsch stammende Frau wird zur Polizeidienststelle gebracht. Der Fahrzeugschlüssel wird sichergestellt.

