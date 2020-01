Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Herdplatte vergessen

Ein brennender Kochtopf führte am frühen Montag zu einem Feuerwehreinsatz in Ehingen.

Kurz nach Mitternacht bemerkte ein Mann in einem Gebäude in der Hauptstraße den brennenden Topf. In diesem hatte sich Öl entzündet, weil die Herdplatte noch an war. Der Zeuge löschte das Feuer mit einer Decke. Die Feuerwehr rückte dennoch aus und beseitigte den Rauch. Vorsorglich war auch der Rettungsdienst im Einsatz.

