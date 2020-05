Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizeioberrat Christoph Badenhop übernimmt Leitung des Polizeikommissariats (PK) Langenhagen

Mit Wirkung vom 01. Juni 2020 wird Polizeioberrat (POR) Christoph Badenhop das Amt des Leiters des PK Langenhagen übernehmen und die Amtsgeschäfte seines Vorgängers weiterführen. Der bisherige PK-Leiter, Kriminaloberrat Andreas Alder, ist Planungsbeauftragter für den Kriminal- und Ermittlungsdienst der zukünftigen Polizeiinspektion Hannover. POR Badenhop, der am 03. Oktober 1983 seinen Dienst als Polizeihauptwachtmeisteranwärter angetreten hat, ist Vater von zwei erwachsenen Kindern und lebt in Hannover. Im Anschluss an seine Ausbildung versah der 56-Jährige mehrere Jahre Dienst bei der Bereitschaftspolizei sowie den Verkehrspolizeistaffeln Salzgitter und Göttingen. Nach seinem Aufstieg 1992 zum Polizeikommissar übernahm er erste Führungsfunktionen als Einsatzführer und Dienstabteilungsleiter in der Polizeiinspektion (PI) Göttingen. Mit 37 Jahren absolvierte POR Badenhop erfolgreich das Aufstiegsstudium in den höheren Dienst. Bevor ihn im November 2004 der Weg zur Polizeidirektion Hannover führte, war er für rund ein Jahr als Dozent an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege tätig. Nach mehrjährigen Verwendungen als Leiter Einsatz bei der PI Mitte und PI Ost und als Dezernatsleiter 01, leitete POR Badenhop ab 2013 für zwei Jahre den Staatsschutz des Zentralen Kriminaldienstes. Nach einer anschließenden fünfjährigen Verwendung als Leiter des Polizeikommissariats Ronnenberg wird Polizeioberrat Badenhop als neuer Leiter des PK Langenhagen für 91 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich sein.

Das PK Langenhagen gehört zur Polizeiinspektion Burgdorf, die in ihrer Gesamtheit für ca. 285.000 Einwohnerinnen und Einwohner auf einer Fläche von 940 Quadratkilometern verantwortlich ist.

