Polizei Düren

POL-DN: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht!

DürenDüren (ots)

Am Mittwoch kam es vormittags zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Der jugendliche Fahrradfahrer wurde schwer verletzt. Die Polizei sucht nun nach dem am Unfall beteiligten Auto bzw. dessen Fahrer oder Fahrerin.

Gegen 10:00 Uhr befuhr ein 17-jähriger Dürener mit seinem Fahrrad die Zülpicher Straße stadteinwärts auf dem linksseitigen Radweg über die Piusstraße hinweg. Zur gleichen Zeit befuhr ein Pkw die Zülpicher Straße in gleicher Richtung. Dessen Fahrer oder Fahrerin bog an der Kreuzung Piusstraße/Roncallistraße nach links in die Piusstraße ab. Dabei kam es zu einer wahrscheinlich leichten Kollision zwischen dem Wagen und dem Fahrradfahrer. Der 17-Jährige konnte sich zunächst auf dem Fahrrad halten, verlor jedoch letztlich die Kontrolle über das Rad und stieß gegen eine Straßenlaterne. Der Radfahrer zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu, die zunächst den Transport in ein Krankenhaus erforderlich machten. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde er zwischenzeitlich in eine Klinik verlegt. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Der Fahrer oder die Fahrerin des Autos entfernte sich unterdessen von der Unfallstelle. Zurück blieb lediglich ein Teil der vorderen Kennzeichenhalterung. Ob er oder sie die schweren Folgen des eher leichten Zusammenstoßes bemerkt hat, ist unklar. Ein Zeuge konnte zur Beschreibung des Wagens angeben, dass es sich um einen dunklen Mercedes gehandelt habe. Eine eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ergebnislos.

Der Fahrer oder die Fahrerin des Wagens oder weitere Zeugen, die Hinweise auf das Auto geben können, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell