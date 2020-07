Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Versuchter Aufbruch eines Fahrkartenautomaten

Nordheim (Württ) (ots)

Eine Streife des Bundespolizeireviers Heilbronn stellte am heutigen Mittwochmorgen (01.07.2020) gegen 08:00 Uhr einen beschädigten und nicht mehr funktionsfähigen Fahrkartenautomaten am Haltepunkt Nordheim fest. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten bislang unbekannte Täter den am Bahnsteig befindlichen Automaten aufzubrechen. Den mutmaßlichen Tätern gelang es jedoch nicht an die Geldkassette zu gelangen. Am Automaten konnten diverse Aufbruchsspuren festgestellt und gesichert werden. Der entstandene Sachschaden sowie der genaue Tatzeitraum sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls geführt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Bundespolizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer +497131 888260-0 entgegen.

