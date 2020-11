Polizei Düren

POL-DN: Altpapiertonne abgebrannt

JülichJülich (ots)

Mit dem Schrecken davon kamen die Bewohner eines Hauses in der Herzog-Wilhelm-Allee, als in der Nacht zu Donnerstag die Feuerwehr anrückte, um einen Brand zu löschen.

Gegen 02:15 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Brand gerufen. Ein Anwohner hatte Feuerschein bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr löschte eine in Brand stehende Altpapiertonne. Diese befand sich hinter einem ohne weiteres zu öffnenden Holzverschlag an der Hausseite. Durch ein Kellerfenster zogen Rauchgase in das Mehrfamilienhaus. Dieses wurde durch die Feuerwehr gelüftet. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach ersten Feststellungen ist von einer Brandstiftung auszugehen. Die Ermittlungen, ob diese fahrlässig oder vorsätzlich erfolgte, dauern an.

Zeugen, die im Umfeld des Hauses verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

