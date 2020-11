Polizei Düren

POL-DN: Motorrad kollidiert mit Tretroller - Achtjährige verletzt

MerzenichMerzenich (ots)

Auf der Buirer Straße in Golzheim wurde am Mittwochnachmittag ein Mädchen von einem Motorrad erfasst, als es mit seinem Tretroller die Fahrbahn überquerte.

Zwei Kradfahrer durchfuhren kurz nach 16:00 Uhr hintereinander die Ortschaft Golzheim in Fahrtrichtung Buir, als sie an einer Querungshilfe zwei Mädchen mit ihren Tretrollern wahrnahmen. Eines der beiden Kinder hatte die Straße bereits überquert, das andere wartete noch auf dem rechten Gehweg. Nachdem der erste Motorradfahrer die Querungshilfe mit verringerter Geschwindigkeit passiert hatte, betrat das zweite Mädchen die Fahrbahn. Dort kam es dann zur Kollision mit dem zweiten Kradfahrer, einem 54-Jährigen aus Grevenbroich. Die Achtjährige wurde zu Fall gebracht und verletzt. Sie wurde später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, welches sie zur stationären Behandlung aufnahm.

Der Kradfahrer blieb unverletzt, an den beiden Zweirädern entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Während der polizeilichen Unfallaufnahme musste die Buirer Straße gesperrt werden.

