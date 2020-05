Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Unbekannter beschädigte Pkw durch Fußtritt

Karlsruhe (ots)

Ein 25-Jähriger teilte am Dienstag kurz vor 01.00 Uhr der Polizei mit, dass sein Pkw von einem Unbekannten durch einen Fußtritt beschädigt worden sei. Er habe zunächst gegen Mitternacht auf dem Parkplatz an der Pestalozzi Halle angehalten um mit seinem Mobiltelefon eine Nachricht zu schreiben. Plötzlich seien drei Männer auf sein Fahrzeug zu gerannt, worauf er mit seinem Pkw davonfuhr. Die drei Männer hätten ihn dann in einem BMW durch beide Ortsteile verfolgt. Nachdem er keinen Verfolger mehr bemerkt habe sei er auf der Bahnhofstraße nach Hause gefahren. Hier wäre dann ein Unbekannter auf der Straße gestanden und habe, als er an ihm vorbeigefahren sei, gegen die Fahrertüre seines VW-Golf getreten. Die Türe wurde dabei erheblich beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen die beiden Fahrzeuge in Graben-Neudorf aufgefallen waren. Insbesondere bittet die Polizei den Fahrer eines Mercedes, der von dem BMW bedrängt und überholt wurde, sich beim Polizeiposten Graben-Neudorf, Telefon 07255/9378 zu melden.

