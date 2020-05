Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Aufbruchserie an Pkw

Karlsruhe (ots)

Einen Schaden von mehreren tausend Euro hat am Montagabend zwischen 21:00 Uhr und 23:45 Uhr ein Unbekannter beim Aufbruch von gleich vier Fahrzeugen angerichtet.

Der Täter schlug an allen vier, in der Badenwerkstraße geparkten Pkws, die hintere Dreiecksscheibe ein und gelangte so in das Innere der Fahrzeuge. Bei zwei der geparkten Pkws konnte bereits ein Diebstahlschaden ausgeschlossen werden. Bei den weiteren zwei Fahrzeugen dauern die Ermittlungen diesbezüglich noch an.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der Telefonnummer 0721/6663425 zu melden.

