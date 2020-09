Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Hinweise nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Uentrop (ots)

Ein schwarzer Skoda wurde am Winfriedsplatz am Donnerstag, 3. September, in der Zeit von 14 Uhr bis 18 Uhr, durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der geparkte Kleinwagen stand in einer Parklücke. Am Heck des Fahrzeugs entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Bei Hinweisen zu dem Flüchtigen wenden Sie sich an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(mg)

