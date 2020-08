POL-PDLU: (Frankenthal) -Dritter Tag der Fahrradstreife

Polizeidirektion Ludwigshafen

Am gestrigen Tag führte unsere Fahrradstreife wieder Kontrollen im Stadtgebiet durch. Insgesamt wurden hierbei 44 Maßnahmen getroffen. Darunter 23 Mal verbotswidriges Befahren der Fußgängerzone mit einem Fahrrad, drei Mal waren die Pkw-Führer nicht angeschnallt und zwei Mal wurde auf dem Fahrrad telefoniert. Auch am heutigen Freitag werden die Kontrollen fortgesetzt. Insbesondere die Kontrollen in der Fußgängerzone stießen auf positive Resonanz.

