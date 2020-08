Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Geklärte Verkehrsunfallflucht (24/1908)

Speyer (ots)

19.08.2020, 09:20 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Tiguan und einem Audi A6 kam es am Mittwochmorgen in der Auestraße / Einmündung Wormser Landstraße. Beide Fahrzeuge standen dort an der roten Ampel und warteten auf das Grünzeichen. Hierbei rollte der VW auf der etwas abschüssigen Fahrbahn leicht auf den dahinterstehenden Audi. Durch die Anhängerkupplung des VW wurde so ein Schaden von ca. 250 EUR an der Frontstoßstange des Audi herbeigeführt. Der 74jährige Unfallverursacher aus Waldsee setze nach dem Kontakt der Fahrzeuge bei Grünzeichen seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Er konnte letztlich über das Kennzeichen, dass sich sein Unfallgegner gemerkt hatte, ermittelt werden.

