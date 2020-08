Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) -2. Tag der Fahrradstreife-

Frankenthal (ots)

Auch am gestrigen zweiten Tag der Fahrradstreife gab es wieder viel zu tun. Zunächst wurde auf Bitten von Eltern eine Kontrollstelle am Jakobsplatz durchgeführt. Hier wurden insgesamt 11 Maßnahmen durchgeführt, unter anderem einmal verbotswidriges Befahren mit einem Pkw und einmal wurden zwei Kinder ohne Kindersitz befördert. Danach wurde eine Kontrolle im Innenstadtbereich, insbesondere der Fußgängerzone durchgeführt. Hier wurden insgesamt 21 Maßnahmen getroffen. Darunter 17 x Befahren der Fußgängerzone mit einem Fahrrad und 1 x Befahren der Fußgängerzone mit einem Pkw. Hiernach wurde noch eine Kontrollstelle in der Wormser Straße und nochmals im Innenstadtbereich durchgeführt. Hierbei wurden nochmals insgesamt 10 Maßnahmen getroffen.

