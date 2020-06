Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kleinkraftrad nach Diebstahl wieder aufgefunden

Wassenberg (ots)

In der Nacht zu Montag (1. Juni) wurde ein Kleinkraftrad der Marke Keeway entwendet, welches an der Straße Auf der Heide stand. Dieses wurde am Montagmorgen in der Nähe des Tatortes in einem Grünstreifen wieder aufgefunden. Die Täter hatten beide Spiegel abmontiert. Das Zweirad wurde sichergestellt und wieder an den Eigentümer übergeben. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Tat auf.

