Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Kunde beleidigt Filialleiterin und verursacht danach Verkehrsunfall (64+62/1808)

Bild-Infos

Download

Speyer (ots)

18.08.2020, 16:20 Uhr

Ein 61jähriger Karlsruher hielt sich am Dienstagnachmittag ohne Mund- und Nasenschutz in den Räumlichkeiten eines Lebensmitteldiscounters in der Tullastraße auf. Als er durch die Filialleiterin auf die Maskenpflicht hingewiesen und gebeten wurde, eine solche aufzuziehen, weigerte er sich, ihrer Anweisung Folge zu leisten. Daraufhin wurde er des Marktes verwiesen. Hierüber erregte sich der Kunde derart, dass er der Filialleiterin seine Einkäufe "vor die Füße warf", sie beleidigte und wutentbrannt das Geschäft verließ. Vermutlich immer noch über die vorangegangene Situation erregt, fuhr er mit seinem Peugeot beim Ausparken in den hinter dem Parkplatz befindlichen Abwassergraben. An seinem Fahrzeug entstand hierdurch ein Schaden von ca. 20.000EUR. Das Fahrzeug musste durch einen Kran aus dem Graben geborgen und abgeschleppt werden. Glücklicherweise kam es durch das Unfallgeschehen zu keinem Personenschaden bzw. Gefährdung anderer. Den Beschuldigten erwartet nun neben dem ihm durch den Unfall entstandenen finanziellen Schaden ein Strafverfahren wegen Beleidigung. Zudem wurde eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde über das vor Ort festgestelltes Verhalten/Auftreten des 61-Jährigen veranlasst.

