Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht in Niederfischbach

Niederfischbach (ots)

In der Zeit vom 18.07.2020, 08:00 Uhr bis 11:15 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Niederfischbach auf dem dortigen Netto-Parkplatz. Eine 19-jährige Mitarbeiterin des Netto-Marktes stellte ihren schwarzen PKW Seat Ibiza auf dem Parkplatz, etwa in der Mitte, vorwärts in einer Parkbucht ab. Links neben dem PKW der 19-jährigen stand ein weiterer PKW, näheres ist nicht bekannt. Nachdem die Geschädigte gegen 11:15 Uhr zu ihrem PKW kam stellte sie fest, dass dieser im Bereich der linken hinteren Türe / Übergang zum Kotflügel punktuell beschädigt ist. Der Schaden könnte durch eine Fahrzeugtüre oder Einkaufswagen entstanden sein. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Sachschadenshöhe beträgt ca. 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf, Tel.: 02741-9260.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741-9260

www.polizei.rlp.de/pi-betzdorf



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell