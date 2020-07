Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugensuche

Weyerbusch (ots)

In Weyerbusch auf dem Parkplatz des Ärztehauses im Beckersweg wurde am Freitag, 17.07.2020, ein geparkter weißer Pkw Audi A 4 Avant von einem anderen Pkw beim Ausparken beschädigt. Die gesamte rechte Fahrzeugseite wurde zerkratzt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich zwischen 10:45 und 11:45 Uhr. Zeugen wegen gebeten, sich an die Polizei Altenkirchen zu wenden, Telefon 02681/ 9460.

