Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kraftrades (Folgemitteilung)

Alsdorf (Sieg) (ots)

Am 18.07.2020, gegen 17:20 Uhr befuhr ein 33-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Hauptstraße (L 280) im innerörtlichen Bereich von Alsdorf aus Richtung Herdorf kommend in Richtung Betzdorf. In einer scharfen, unübersichtlichen Rechtskurve kam er mit seinem Fahrzeug, infolge unachtsamer Fahrweise, auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer (52 Jahre) und Pkw-Fahrer (35 Jahre). Der Kradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht; die beiden anderen Unfallbeteiligten wurden nach ersten Ermittlungen leichtverletzt. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt ca. 30.000EUR. Die L 280 musste während der Verkehrsunfallaufnahme sowie Bergungs-bzw. Abschleppmaßnahmen voll gesperrt werden. Straßenreinigungsarbeiten wurden durch den Bereitschaftsdienst der Straßenmeisterei Betzdorf getätigt.

