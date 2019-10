Polizeidirektion Hannover

POL-H: Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße (B) 441

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Donnerstag, 24.10.2019, gegen 18:15 Uhr ein 26 Jahre alter Mann schwer, sowie zwei weitere Männer (41, 72) leicht verletzt worden. Sie saßen in drei Autos, die auf der B 441 zwischen Luthe und Dedensen zusammenstießen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 26-Jährige mit einem Audi A3 in Richtung Dedensen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er mit den Wagen nach links auf den Fahrstreifen für die Gegenrichtung. Er stieß erst frontal mit dem Mercedes Benz des 41-Jährigen zusammen und kollidierte dann mit dem Suzuki des 72-Jährigen. Dieser kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in Begleitung eines Notarztes in eine Klinik gebracht. Zudem ist Sachschaden schätzungsweise in Höhe von 32.550 Euro entstanden.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr am Ort des Geschehens vorbeigeführt. /ahm

