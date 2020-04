Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Diebstahl

Kehl (ots)

In der Nacht des Montages lud ein 52-jähriger Mann auf der Hinterseite des Toom - Baumarktes 8 Säcke Estrichbeton in sein Fahrzeug. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete ihn dabei und rief die Polizei. Dem Zeugen gelang es, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei aufzuhalten. Beim Eintreffen der Polizei behauptete der Mann an, er habe gedacht, es handle sich um ausrangierte Ware des Baumarktes. Ihm droht nun ein Verfahren wegen Diebstahles. /BM

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell