Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Sachbeschädigungsserie in der Uhlandstraße (47/1709)

Römerberg (ots)

07.09 - 17.09.2020

Im Zeitraum zwischen dem 07.09 - 17.09 wurden wiederholt Fahrzeuge, die in der Uhlandstraße geparkt waren, beschädigt. Derzeit liegen der Polizei vier Anzeigen vor, bei welchen unbekannte Täter jeweils mittels spitzem Gegenstand die Karosserie der betroffenen Fahrzeuge verkratzt haben. Hinweise auf den/die Täter konnte der Polizei bislang nicht erlangen. Betroffen sind insgesamt sieben Fahrzeuge. Der Gesamtschaden beträgt ca. 11.000EUR. Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum Personen aufgefallen sind, die sich verdächtig an parkenden Fahrzeugen in der Uhlandstraße aufgehalten haben. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

