Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Technischer Defekt

Soest (ots)

Am Sonntag, um 21:04 Uhr, kam es in der Jakobistraße zu einem Unfall. Eine 23-jährige Frau aus Soest war mit ihrem Opel-Corsa auf der Jakobi Straße unterwegs. Plötzlich brach ihr Fahrzeug nach rechts aus und touchierte drei hintereinander geparkte Fahrzeuge am Straßenrand. Der Opel blieb quer zur Fahrbahn stehen. Die Fahrerin wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallursache scheint ein technischer Defekt zu sein. Wahrscheinlich ist eine Welle oder Achse gebrochen. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 4000,- EUR geschätzt. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell