Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Bruchsal-Forst - Graffiti an Schulgebäuden

Karlsruhe (ots)

Drei Schulen wurden von unbekannten Graffitisprayern heimgesucht.

Die Fassade des Humboldt Gymnsiums in der Wilhelm-Hausenstein-Allee wurde zwischen Mittwoch, 16.00 Uhr und Donnerstag, 07.00 Uhr auf einer Länge von ca. 25 Metern mit schwarzer Farbe besprüht. Weiterhin wurde ein Treppenabgang mit Farbe verunstaltet. Auf die Außenwände des Schönborn-Gymnasiums in Bruchsal wurde zwischen Mittwoch 07.00 Uhr und Donnerstag 07.00 Uhr der Schriftzug "SLIM" mit blauer Farbe aufgesprüht. Zwischen Mittwoch 16.30 Uhr und Freitag 07.00 Uhr wurde die Fassade der Lußhardtschule in Forst auf einer Länge von ca. acht Metern mit schwarzer Farbe besprüht.

Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

