Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Einbruch in Tennisheim

Karlsruhe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen bislang unbekannte Täter in einen Tennisclub im Lindenweg in Waghäusel ein. Die Diebe schlugen zuerst alle Bewegungsmelder herunter, drückten anschließend den Rollladen zum Gastraum hoch und rissen diesen nach außen. Nun hebelte sie das Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Gastraum. Dort entwendeten sie das Bargeld aus zwei Geldkassetten sowie zwei Sektflaschen aus dem Kühlschrank. Die Eindringlinge verursachten einen Sachschaden von über tausend Euro sowie einen Diebstahlschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg in Verbindung zu setzen.

