POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kradfahrer fährt Kleintransporter auf und wird schwer verletzt

Ein 25-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstag gegen 12.40 Uhr auf der Südtangente bei KA-Mühlburg an der Abfahrt in Richtung Neureut auf einen Kleintransporter aufgefahren und schwer an der Hand verletzt worden. Ein Rettungsteam brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Der Sachschaden liegt insgesamt bei etwa 6.000 Euro.

Aufgrund des Unfalls waren die Abbiegespur wie auch die rechte Fahrspur der Südtangente bis gegen 14.30 Uhr gesperrt. Hierdurch staute sich der Verkehr über mehrere Kilometer zeitweilig bis zur Anschlussstelle der Autobahn 5 zurück.

Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes war der Kleinlaster zunächst in westlicher Richtung unterwegs. Als der 41-jährige Fahrer an der Ausfahrt Honsell-/Starckstraße in Richtung der Bundesstraße 36 abbog und verkehrsbedingt anhalten musste, schaute der nachfolgende Zweiradfahrer aus noch unklarem Grund nach hinten und fuhr auf.

