Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Karlsruhe (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in der Neureuter Straße/B 36 in Höhe des Lidl-Supermarktes sucht der Polizeiposten Karlsruhe-Mühlburg den etwa 70 Jahre alten Fahrer eines mutmaßlich silbernen Opel Corsa.

Der gesuchte Autofahrer wollte an der dortigen Zufahrt auf die Bundesstraße 36 von dem Discounter her einfahren. Dabei erfasste er einen 14-Jährigen Radfahrer, der in verkehrter Richtung auf dem dortigen Radweg unterwegs war. Der Jugendliche trug Prellungen sowie Schürfungen davon und wurde obendrein von dem Autofahrer beschimpft, da er entgegen der vorgeschriebenen Richtung fuhr. Als der Radfahrer sein Zweirad zur Seite stellte, entfernte sich der Autofahrer.

Der etwa 70-jährige Mann trug einen weißen Vollbart, graues Haar und ist Brillenträger. Vermutlich war er mit einem viertürigen Opel Corsa silberner Farbe unterwegs.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/666-3611 entgegen.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell