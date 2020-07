Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall in Berghausen am Donnerstagnachmittag sucht die Polizei Zeugen. Eine 23-Jährige fuhr gegen 17.00 Uhr mit ihrem Pkw auf der Rappenbergstraße in Richtung Karlsruher Straße. An der Einmündung missachtete sie die Vorfahrt eines auf der Karlsruher Straße fahrenden 27-jährigen Pkw-Fahrers. Dieser soll das Rotlicht der dortigen Fußgängerampel nicht beachtet haben. Bei dem Zusammenstoß wurde die 23-Jährige verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 7000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach, Telefon 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

