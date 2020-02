Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.02.2020 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: 19-Jährige bei Unfall verletzt

Eine 19-Jährige wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen bei Eppingen schwer verletzt. Die junge Frau fuhr gegen 8.30 Uhr in ihrem Peugeot auf der Landesstraße zwischen Eppingen und Elsenz. In einer Linkskurve verlor die Frau wohl die Kontrolle über ihr Fahrzeug prallte damit gegen einen Baum. Sie musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden und wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Wagen entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Die Feuerwehr war mit 26 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort.

