Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Radfahrer angestoßen

Geseke (ots)

Gegen 15:45 Uhr, ist es am Donnerstag auf der Delbrücker Straße zu einem Unfall gekommen. Ein 73-jähriger Geseker war mit seinem Fahrrad auf der Delbrücker Straße stadteinwärts unterwegs. Auf Höhe der Mühlenbreite fuhr er ordnungsgemäß auf die beginnende Radspur. Zur gleichen Zeit kam eine 55-jährige Gesekerin mit ihrem Opel aus der Mühlenbreite. Der Radfahrer bremste und versuchte, auszuweichen. Trotzdem stieß das Auto gegen das Fahrrad und der 73-Jährige stürzte. Er verletzte sich leicht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Am Rad entstand geringer Sachschaden in geschätzter Höhe von 50 Euro. (wo)

