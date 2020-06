Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Zug der NordWestBahn und einem Pkw

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntagabend, gegen 18:00 Uhr ereignete sich auf dem teilbeschrankten Bahnübergang Hessenser Weg in Wilhelmshaven ein schwerer Verkehrsunfall. Ein BMW-Fahrer umfuhr die abgesenkten Bahnschranken und wurde dabei von dem aus Richtung Sande herannahenden Zug der NordWestBahn erfasst. Der Zug konnte trotz eingeleiteter Notbremsung und Warnsignal den Zusammenstoß nicht vermeiden. Der Pkw fing zunächst Feuer, konnte aber von anderen Verkehrsteilnehmern gelöscht werden. Der Pkw lag ca. 50m vom Bahnübergang entfernt linksseitig der Bahngleise auf der rechten Fahrzeugseite. Der vermtl. Beifahrer befand sich noch im Fahrzeug, der andere Insasse, vermtl. der Fahrer, lag außerhalb der Fahrzeugs. Der Zug war mit 10 Passagieren besetzt. Sie blieben unverletzt, ebenso der Zugführer. Die Bahnstrecke Sande-Wilhelmshaven wurde gesperrt, der Zug war nicht mehr fahrbereit. Der vermtl. Fahrzeugführer, 34 Jahre, war auf der Stelle tot, der Beifahrer, 32 Jahre, konnte reanimiert werden und wurde dem Nordwestkrankenhaus in Sanderbusch zugeführt. Sein derzeitiger Zustand ist unklar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell