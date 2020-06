Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 12.06.2020 bis 14.06.2020

Wilhelmshaven (ots)

Brand

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Oldenburger Straße ein Holzunterstand für Abfallcontainer eines Mehrfamilienhauses in Brand gesteckt. Durch den Brand wurde der Holzunterstand nebst Abfallcontainer komplett zerstört. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Tageswohnungseinbruch

Am Freitagmorgen, zwischen 10.00 und 12.00 Uhr, wurde aus einer Wohnung in der Ruseler Straße ein vierstelliger Geldbetrag entwendet. Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus und brachen dann die Wohnungstür der Geschädigten auf. Anschließend wurde die gesamte Wohnung durchwühlt und aus einem Portemonnaie das Bargeld entwendet.

Einbruch In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich bislang unbekannte Täter auf unbekannter Art und Weise Zugang zu einem Gemeindehaus in der Preußenstraße in Wilhelmshaven. Dort wurden die Büroräume durchsucht. Das Diebesgut ist bislang noch nicht bekannt. Weitere Ermittlungen dauern noch an.

Diebstahl

Zu einem besonders dreisten Diebstahl kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Von einem Ford Transit wurde der hintere rechte Reifen entwendet. Dazu wurde der Pkw mit einem Wagenheber "aufgebockt" und der Reifen abgebaut. Der Wagenheber wurde offensichtlich von dem Täter zur Tatausführung mitgebracht und am Tatort zurückgelassen.

Trunkenheitsfahrt

Am Samstagabend, gegen 20.30 Uhr, konnte durch die Polizei ein betrunkener Autofahrer (28 Jahre alt) festgestellt werden, der aus der Wilhelmshavener Innenstadt mit seinem Pkw nach Hannover fahren wollte. Er hatte sich trotz einer Atemalkoholkonzentration von 2,10 Promille noch hinters Steuer gesetzt und war zum Zeitpunkt der Kontrolle bereits auf der Autobahn aufgefahren. Anschließend wurde von dem Fahrzeugführer eine Blutprobe genommen und sein Führerschein einbehalten.

Verkehr

Am frühen Samstagmorgen, gegen 04.00 Uhr, hat ein 30jähriger Täter in der Güterstraße mindestens zwei Gullideckel ausgehoben. Dabei wurde ein Pkw an der Auspuffanlage beschädigt. Der Täter konnte aufgrund eines aufmerksamen Zeugen ermittelt werden.

Sonstiges

Samstagmittag, gegen 12.15 Uhr, wurde der Polizei eine Ölspur in der Wilhelmshavener Innenstadt gemeldet. Die hiesige Berufsfeuerwehr war zuvor zum Abstreuen der Ölspur gerufen worden und konnte am Ende der Ölspur einen Kunststoffbehälter mit einer öligen Substanz auffinden. Vermutlich war dieser Behälter zuvor von einem Lkw bzw. Pkw-Anhänger gefallen. Wer kann Hinweise zu dem Verursacher oder dem Behälter machen? (Ein Bild von dem Behälter befindet sich im Anhang!)

Bereits am Dienstag, zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr, kam es bei der Bäckereifiliale im Verbrauchermarkt "Kaufland" zu einem Wechselgeldbetrug. Der Täter wollte seine Ware mit einem 50.- Euro-Schein bezahlen und verwickelte die Verkäuferin in ein Gespräch. Anschließend bekam er das Wechselgeld ausgehändigt, obwohl er seinen 50.- Euro-Schein bereits zuvor wieder eingesteckt hatte. Der Täter war ca.180cm groß, ca. 55 Jahre alt und hatte einen osteuropäischen Akzent. Er trug ein schwarzes Basecap, eine dunkel braune Jacke und einen weißen Mundschutz.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

