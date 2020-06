Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verfolgungsfahrt der Polizei WHV hinter flüchtendes Motorrad

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitagmittag, gegen 13:55 Uhr wird eine Zivilstreife der Polizei Wilhelmshaven auf ein schwarzes Motorrad ohne amtliches Kennzeichen aufmerksam. Dieses bog von der Bahnhofstraße nach rechts in die Virchowstraße ein. Trotz optischer und akustischer Anhaltesignale erhöhte das Motorrad die Geschwindigkeit, um sich einer polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit wurden an den Kreuzungen Virchwostr./Ebertstr. und Virchowstr./Rheinstraße das Rotlicht missachtet. Die weitere Verfolgung erfolgte mit Blaulicht und eingeschaltetem Martinshorn. In der Weserstraße überholte das Krad mehrfach trotz Gegenverkehrs und nötigte dabei andere Kraftfahrzeuge u.a. einen Linienbus der Techn. Betriebe WHV zum Ausweichen. Im weiteren Verlauf durch die Weserstraße und Banter Weg wurden ebenfalls mehrmals das Rotlicht von Ampeln missachtet. Vor der Kreuzung Banter Weg/Peterstraße benutzte das Krad den Gehweg um an den stockenden Verkehr rechts vorbei zu gelangen. Hier bog er dann nach rechts auf die Peterstraße stadteinwärts ab. Die weitere Verfolgungsfahrt führte über die Kolberger Straße in die Bremer Straße. Hier kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem kreuzenden Pkw. Hier kam zwar das Krad kurz zum Stehen, konnte aber seine Fahrt in Rtg. Jahnstraße fortsetzen. Auch hier wurde zeitweise der Gehweg benutzt. Wegen einer Baustelle musste die Verfolgungsfahrt abgebrochen werden. Andere inzwischen hinzugezogene Funkstreifen konnten das Krad nicht mehr sichten. Zitat aus dem Polizeibericht:" Während der Verfolgung des Motorrades herrschte ein überhöhtes Verkehrsaufkommen. Die exakte Anzahl und Nennung der begangenen Ordnungswidrigkeiten kann aufgrund der Vielzahl nicht beziffert/benannt werden." Es handelte sich um ein schwarzes Motorrad (Sportmaschine), der Fahrer trug einen schwarzen Helm, einen schwarzen Kapuzenpullover und schwarze kurze Shorts. Am linken Bein befand sich in Höhe der Wade seitlich ein auffälliges Tattoo ! Gegen zunächst Unbekannt wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung im Straßenverkehr sowie Verbotenes Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Hinweise auf den Motorradfahrer nimmt die Polizei Wilhelmshaven entgegen, andere Geschädigte oder Zeugen in dieser Sache mögen sich ebenfalls unter 04421/9420 melden.

