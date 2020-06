Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 12.06. - 14.06.2020

Jever

Gemeinschädliche Sachbeschädigung

Am Freitag, gg. 23.50 Uhr, wird eine in der Albanistraße in Jever stehende Zeugin durch ein lautes Geräusch auf 2 Personen aufmerksam, die gerade im Begriff sind, eine Parkbank über die Schlossmauer zu wuchten. Die beiden jugendlichen/heranwachsenden Täter flüchten anschließend in Richtung Alter Markt. Ermittlungen ergaben, dass die beiden Täter, die seitlich vor der Schlosskäserei stehende Bank zuvor aus der Verankerung gerissen haben. Ein Täter soll dabei eine Jacke mit auffälligen roten Applikationen getragen haben.

Sande

Gemeinschädliche Sachbeschädigung

Am Samstagmorgen, gg. 02:40 Uhr, wird eine Anwohnerin aus dem Falkenweg in Sande durch laut grölende Jugendliche wach und schaut aus dem Fenster. Dabei wird sie auf zwei männliche und eine weibliche Jugendliche aufmerksam, die in Richtung Oberschule Sande liefen; maß dem aber keine große Bedeutung zu. Am nächsten Vormittag stellte sie beim Spazierengehen fest, dass diverse Führungsschienen von Rolläden an der Oberschule deformiert, bzw. ganz abgerissen wurden. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever, 04461-9211-0, in Verbindung zu setzen.

Wangerland - Hooksiel

Am Freitagnachmittag, gegen 16.25 Uhr, kam es vor einem Fischimbiss in der Lange Straße in Hooksiel zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Frauen ( 19, 33, 35, 44, 45 Jahren) Vorausgegangen waren, gegenseitigen Vorwürfen zur Folge, diverse Verkehrsdelikte auf der Landesstraße 810, Hooksieler Landstraße, zwischen Fedderwarden und Hooksiel. Die Situation, die sich offensichtlich emotional derart hochschaukelte, führte zu einer lautstarken Auseinandersetzung, als die Parteien im Ortskern von Hooksiel, ihre Pkw anhielten und ausstiegen. Es kam zu Handgreiflichkeiten untereinander, die erst durch das Eintreffen der Polizei unterbunden werden konnten. Die Beamten leiteten diverse Strafverfahren ein. Insgesamt waren 4 Funkstreifenwagen an dem Einsatz beteiligt.

Jever

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Freitag, in der Zeit von 18:00 - 18:45 Uhr beschädigte der Fahrer eines weißen Pkw Ford Kombi nicht unerheblich ein Rolltor und eine Türzarge in einer Tiefgarage in der Steinstraße. Einem Zeugen, dem das Trümmerfeld und der beschädigte Pkw in der Tiefgarage auffiel, machte ein Photo von dem Pkw und informierte die Polizei. Bei Eintreffen war der schwer beschädigte Pkw nicht mehr vor Ort. Über das abfotographierte Kennzeichen wurde schnell der Fahrzeughalter ermittelt und aufgesucht. Das Ermittlungsverfahren wird nun gegen eine 34-jährige Fahrzeugführerin geführt.

