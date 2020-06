Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für das PK Varel vom 12.06. bis 14.06.2020

Wilhelmshaven (ots)

Freitag, 12.06.2020 Kennzeichenmissbrauch Varel- Am Freitag, dem 12.06.2020, gegen 14.15 Uhr, stellten Beamte des Polizeikommissariats Varel einen in der Lange Straße abgestellten Pkw fest, an welchem nicht dazugehörige Kennzeichen angebracht waren. Stattdessen befanden sich an diesem Wagen entstempelte Kennzeichen, welche ursprünglich für ein anderes Fahrzeug vergeben waren. Den Eigentümer des Fahrzeugs erwartet ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs.

Samstag, 13.06.2020 Verkehrsunfall mit anschließender Flucht - Zeugen gesucht Varel- Am Samstagabend gegen 20:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Grodenchaussee. Ein bislang unbekannter Kleinwagenfahrer soll gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen und im Vorbeifahren den Außenspiegel eines entgegenkommenden Toyota Corolla gestreift haben. Der Fahrer des Kleinwagens soll nach der Kollision, ohne anzuhalten, weitergefahren sein. Vom Verursacherfahrzeug ist bislang lediglich bekannt, dass es sich um einen Volkswagen kleineren Modells, gegebenenfalls Polo handeln dürfte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Fahren unter Drogeneinfluss Varel- Am Samstagabend, gegen 21.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte eine 21-jährige Fahrzeugführerin, die mit ihren Pkw Opel auf der Oldenburger Straße unterwegs war. Im Rahmen der Überprüfung ergaben sich Hinweise auf Betäubungsmittelbeeinflussung. Der aus Varel stammenden Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmittelbeeinflussung eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Verkehrsunfall beim Einparken Varel- Am Samstagabend, gegen 23.20 Uhr geriet die 21-jährige Führerin eines Pkw Fiat, beim Versuch ihr Fahrzeug einzuparken, gegen die Schaufensterscheibe eines an der Gertrud-Barthel-Straße ansässigen Discounters. An der Scheibe und am Pkw entstanden Sachschäden.

Sonntag, 14.06.2020 Fahren ohne Fahrerlaubnis Zetel- Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.15 Uhr wurde der 16-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades überprüft, welcher die Urwaldstraße befuhr. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

