Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel-Riesenbeck, Sexualdelikt/Exhibitionist

Hörstel (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagmittag (18.06.2019) bzw. auch schon am Montag (17.06.2019) auf einen Exhibitionisten aufmerksam geworden sind. Der Jugendliche oder junge Mann hatte sich in den Mittagsstunden einigen Kindern in schamverletzender Weise gezeigt. Gegen 12.30 Uhr hat er sich am Dienstag an der Bergeshöveder Straße, Ecke Nordstraße aufgehalten und sich entblößt. Die Recherchen der Polizei dauern an. Am Dienstag meldeten sich vier Geschädigte bzw. die Eltern bei der Polizei. Es soll sich um einen 15 bis 25 Jahre alten Mann gehandelt haben, der blonde Haare hatte. Er trug am Montag einen Rucksack bei sich. Hinweise bitte unter 05971/938-4215.

