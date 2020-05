Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst

Hollage: Kind nach Verkehrsunfall gesucht

Wallenhorst (ots)

Bereits am vergangenen Sonntag kam es gegen 12 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Freiherr-vom-Stein-Straße 29 in Hollage. Dort wurde ein grauer Opel Astra beschädigt. Wie die Ermittlungen jetzt ergeben haben, kommt als Verursacherin ein Kind infrage. Zeugen konnten das Mädchen wie folgt beschreiben:

- 10 bis 12 Jahre alt - blondes Haar - grünes "Armee" (Tarn-) - T-Shirt - weißes oder silbernes Fahrrad

Das Mädchen kollidierte mit dem Opel und beschädigte die linke Fahrzeugseite. Durch Augenzeugen angesprochen, flüchtete das Kind vom Unfallort. Die Polizei bittet Zeugen, die das beschriebene Mädchen kennen, sich mit der Polizei in Bramsche unter der Rufnummer 05461/915300 in Verbindung zu setzen.

