Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Vehlingen - Einbrecher im Ferienpark

Isselburg (ots)

In mehrere Ferienhäuser eindringen wollten Einbrecher in der jüngsten Vergangenheit in Isselburg-Vehlingen. Am vergangenen Donnerstag und Freitag meldeten sich insgesamt drei Nutzer der Häuser, die einen Einbruch beziehungsweise einen Einbruchsversuch festgestellt hatten. Das Gelände liegt an der Straße "Am Wolfssee". In zwei Fällen waren die Täter beim Aufhebeln einer Tür gescheitert, in einem hatten sie Erfolg. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

