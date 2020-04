Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher in Untersuchungshaft

Borken (ots)

Auf frischer Tat ertappt hat die Polizei in der Nacht zum Samstag in Borken einen Einbrecher. Der Täter war mit Gewalt in einen Verbrauchermarkt an der Otto-Hahn-Straße eingedrungen, was aber von einer dort installierten Überwachungstechnik nicht unbemerkt geblieben war. Die alarmierten Beamten stießen noch am Tatort auf einen 33-Jährigen, der sie mit einem Reizstoffsprühgerät bedrohte. Die Polizisten konnten den Tatverdächtigen überwältigen und ins Gewahrsam nehmen. In den vergangenen Wochen war es wie berichtet bereits mehrfach an gleicher Stelle zu ähnlich gelagerten Taten gekommen. Ob der Festgenommene für diese und weitere Taten ebenfalls in Frage kommt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach einem entsprechenden richterlichen Beschluss wartet der 33-Jährige nun in Untersuchungshaft auf den weiteren Fortgang des Verfahrens.

