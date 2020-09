Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Räuberischer Diebstahl in Parfümerie (36/1709)

Speyer (ots)

17.09.2020, 11:00 Uhr

Zu einem räuberischen Diebstahl und einem einfachen Diebstahl kam es am Donnerstagmorgen in einer Parfümerie in der Maximilianstraße. Ein zunächst unbekannter Täter entwendete dort vier Parfüms. Als er von einer nacheilenden Angestellten festgehalten werden sollte, stieß er diese von sich, um sich die Beute zu sichern. Danach flüchtete er mit dem Diebesgut. Da er bereits zurückliegend in der Parfümerie wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch aufgefallen war, sind seine Personalien bekannt. An seiner Wohnanschrift konnte der Beschuldigte am Tattag nicht angetroffen werden. Zeitgleich zu dem räuberischen Diebstahl entwendete ein weiterer Täter, der offensichtlich in Verbindung zum ersten Täter steht, in der Parfümerie mindestens zwei Parfüms. Die Ermittlungen hinsichtlich dessen Personalien, sowie der Schadenshöhe des Diebesgutes, dauern derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell