Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Scheibenhardt - Täter entwendet Geldbeutel aus Bäckerei

Scheibenhardt (ots)

02.09.2020, 17:05 Uhr, 76744 Scheibenhardt: Zu der o.g. Zeit betrat ein mit einem Messer bewaffneter männlicher Täter die Bäckerei in der Hauptstraße. In dem zu diesem Zeitpunkt leeren Verkaufsraum konnte der Täter einen Geldbeutel im Thekenbereich entwenden. Als die Angestellte zurückkam, flüchtete der Täter in Richtung Berg. Der Täter war ca. 180cm groß, hatte eine normale Statur und hatte kurze Haare. Bekleidet war der Täter mit einem roten Trainingsanzug und Einwegmaske. Das mitgeführte Messer wurde auf der Flucht weggeworfen. Es ist nicht auszuschließen, dass der Täter sich auf der Flucht umzog und in Shorts weiter in Richtung Berg flüchtete. Eine sofortige Fahndung verlief ergebnislos.

