Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Bettlerin unterwegs

Bild-Infos

Download

Edesheim (ots)

Um 19 Uhr klingelte eine junge, kräftige Frau mit schwarzen Leggins und dunkelblonden langen Haaren an einem Anwesen in der Staatsstraße und bettelte nach Geld. Da ihr kein Geld gegeben wurde, verschwand sie in Richtung Ortsausgang. Trotz intensiver Nachschau konnte die Frau nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei bittet die Bürger um erhöhte Wachsamkeit. Bei Auffälligkeiten sollte die Polizei umgehend verständigt werden. Gemäß der Gefahrenabwehrverordnung ist das Betteln verboten. Die zuständige Verbandsgemeinde wurde in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell