POL-PDLD: Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Am 02.09.2020, ereignete sich in der Gemarkung Heuchelheim-Klingen, gegen 07:40 Uhr ein Verkehrsunfall bei dem ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde. Der 56-jährige Radfahrer befuhr ohne Helm einen abschüssigen Wirtschaftsweg von Heuchelheim-Klingen in Richtung Niederhorbach. Im Kreuzungsbereich missachtete er die Vorfahrt eines ebenfalls auf einem Wirtschaftsweg fahrenden, von rechts kommenden 55-jährigen PKW-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge prallte der Radfahrer gegen die linke hintere Pkw-Seite und wurde dabei schwer verletzt. Anschließend verbrachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 4500.- Euro.

