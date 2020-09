Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Frauen prügeln sich am Bahnhofsvorplatz

Landau (ots)

Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn verständigte am Dienstag um 18.30 Uhr die Polizeiinspektion Landau, da es am Bahnhofsvorplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen kam. Die beiden alkoholisierten Kontrahentinnen waren zunächst in Streit geraten. Eine Beteiligte warf eine Glasflasche nach ihrer Bekannten, verfehlte diese jedoch. Als Gegenreaktion spuckte die Frau zurück und schlug auf die "Flaschenwerferin" ein. Eine medizinische Behandlung der Beteiligten war nicht erforderlich. Die beiden Frauen kennen sich flüchtig von früher, vermutlich hatte die Alkoholisierung eine Rolle gespielt. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Bei einem Atemalkoholtest erzielte die "Flaschenwerferin" einen Wert von 1,36 Promille, ihre Bekannte konnte den Wert sogar noch überbieten und pustete 1,79 Promille.

