Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Durchfahrtsverbot überwacht und Verkehr geregelt

Landau (ots)

Auf Grund der aktuellen Baustellensituation im Bereich der Landstraße 509 war die Polizeiinspektion Landau am Dienstag gleich zweimal tätig. In den Morgenstunden mussten die Polizeibeamten anlässlich des Berufsverkehrs zwischen 7.45 und 8.30 Uhr den Verkehr vor Ort regeln, da es zu einem Rückstau bis nach Mörlheim kam. In der Mittagszeit zwischen 15.30 und 16 Uhr wurde das Durchfahrtsverbot im Bereich des landwirtschaftlichen Weges zwischen der Queichheimer Hauptstraße und der Landstraße 509 überwacht, da viele Autofahrer den Weg als Abkürzung nutzten. Insgesamt wurden sechs Autofahrer gebührenpflichtig verwarnt.

