Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchter Dieb nach Schwarzfahrt in Haft

Bautzen (ots)

So erging es am Morgen des 26. August 2020 in Bautzen einem portugiesischen Bahnreisenden. Der 40-jährige Mann war in Görlitz ohne Fahrkarte in den Zug Richtung Dresden gestiegen und musste diesen in Bautzen wieder verlassen. Die Zugbegleiterin hatte ihn von der Fahrt ausgeschlossen weil er keinen Fahrschein kaufen wollte. Beamte der Bundespolizei nahmen den Schwarzfahrer am Bahnhof in Empfang um seine Personalien festzustellen. Hierbei stießen sie auf einen offenen Haftbefehl. Demnach wurde der Mann bereits 2018 durch das Amtsgericht Hamburg wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe verurteilt. Für den Fall, dass er die 1.297,23 Euro inklusive Verfahrenskosten nicht zahlen kann, soll er eine 47-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Der Portugiese konnte die Geldstrafe nicht zahlen und wurde in die Justizvollzugsanstalt Bautzen eingeliefert. Ferner muss er sich nun wegen Erschleichen von Leistungen verantworten.

