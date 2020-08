Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Busfahrer und Transporterfahrer ohne Führerschein auf Strecke

Bautzen, Weißenberg (ots)

Gleich zwei Mal stoppten am vergangenen Wochenende Bundespolizisten auf der Autobahn 4 Kraftfahrer ohne gültigem Führerschein. In der Nacht zum 23. August 2020 war es um 02:20 Uhr bei Weißenberg der Fahrer eines Renault Espace, der in Richtung Dresden unterwegs war. Gegen den 62-jährigen Mann aus Polen lag ein Fahrverbot wegen einer Trunkenheitsfahrt vor. Für ihn endete die Fahrt hier. Er wird sich nun wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Die Landespolizei wird die weiteren Ermittlungen führen. Nur einige Stunden später kontrollierte die Bundespolizei um 14:50 Uhr einen Kleinbusfahrer auf dem Rastplatz Oberlausitz. Der 25-jährige polnische Fahrer dieses Mercedes Benz Sprinter war mit Fahrgästen von Großbritannien nach Warschau unterwegs. Seinen Führerschein habe er vergessen. Die polnischen Behörden bestätigten jedoch eine gültige Fahrerlaubnis. Einen Personenbeförderungsschein konnte er jedoch nicht vorlegen und sieht sich nun mit einem Verfahren wegen der Verstöße gegen das Personenbeförderungsgesetz sowie gegen die Fahrerlaubnisverordnung konfrontiert. Das Bundesamt für Güterkraftverkehr wird die weiteren Ermittlungen führen.

