Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bundespolizei stellt flüchtigen Autofahrer

Oppach (ots)

Mit einem schwarzen 200 PS starken Skoda Octavia RS und abgeschraubten Nummernschildern hatte es die Bundespolizei am Abend des 19. August 2020 zu tun. Laut Hinweis eines aufmerksamen Bürgers war dieser Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit gegen 21:30 Uhr auf der B 96 aus Richtung Bautzen kommend nach Halbendorf unterwegs gewesen und fuhr schließlich in Richtung Cunewalde davon. Kurz zuvor hatte er sich gar vor einem mit Blaulicht annähernden Krankenwagen versteckt. Eine Bundespolizeistreife postierte an der B 96 in Oppach, als der Skoda gegen 22:00 Uhr wieder auf der Bildfläche erschien. Aber dieses Mal kam er aus Richtung Neusalza-Spremberg. Die Beamten folgten sofort dem Wagen und forderten den Fahrer per Leuchtschrift und Blaulicht auf, anzuhalten. Dieser gab aber Vollgas und flüchtete auf die B 98 in Richtung Sohland. Allerdings fuhr er nach einigen hundert Metern auf den Kundenparkplatz des EDEKA Supermarktes auf und versuchte sich scheinbar, vor der Streife zu verstecken. Die Beamten stellten dann den Skoda samt Fahrer mit ausgeschaltetem Motor und Licht auf dem Parkplatz stehend fest. Da der Mann sich weigerte auszusteigen, musste er aus dem Wagen geholt werden. Es klickten die Handschellen um eine weitere Flucht zu unterbinden. Der 22-jährige Deutsche aus Sohland entgegnete den Beamten "Ich habe doch nichts gemacht". Im Kofferraum fanden die Bundespolizisten die demontierten Nummernschilder des Wagens und im Fond ein verbotenes Einhandmesser sowie eine Canabismühle mit Anhaftungen. Der Fahrer stand nicht unter dem Einfluss von Alkohol und besaß auch einen Führerschein. Er sieht sich nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz konfrontiert. Eine Erklärung für das rücksichtslose gefährliche Verhalten konnte oder wollte er indes nicht vorbringen. Der Tatbestand des illegalen Autorennens wird geprüft.

