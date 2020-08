Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Betrunkenen Autofahrer gestoppt

Bautzen (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer geriet am 17. August 2020 auf der Autobahn 4 in eine Polizeikontrolle. Fahnder der Gemeinsamem Einsatzgruppe Oberlausitz stoppten um 16:50 Uhr den schwarzen Seat Altea XL auf dem Rastplatz Oberlausitz. Der 51-jährige polnische Fahrer war auf dem Weg in Richtung Dresden und hatte für einen starken Alkoholgeruch im Fahrzeug gesorgt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet etwa 0,8 Promille. Der Fahrer muss sich wegen einer Alkoholfahrt verantworten. Die Landespolizei hat die Ermittlungen übernommen.

