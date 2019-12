Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Remchingen - Unbekannte zünden Spielgerüst an - Polizei sucht Zeugen

Enzkreis (ots)

Unbekannte haben am Samstagabend auf dem Spielplatz Dajawiese in Singen ein Klettergerüst in Brand gesetzt. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

Kurz nach 18.00 Uhr wurde das brennende Gerüst entdeckt. Durch die alarmiere Freiwillige Feuerwehr Remchingen die mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort waren, konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Das Polizeirevier ist nun auf der Suche nach Zeugen, die im Bereich des Spielplatzes am Samstagabend verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07082 7912-0 zu melden.

