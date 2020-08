Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Urkundenfälscher und Schwarzarbeiter in Polizeigewahrsam

Bautzen (ots)

Bundespolizisten stoppten am 19. August 2020 um 07:20 Uhr auf dem BAB4-Rastplatz Oberlausitz bei Bautzen einen Fernreisebus, der in Richtung polnische Grenze unterwegs war. Unter den Busreisenden befand sich ein 45-jähriger Mann aus Georgien, der sich mit einer falschen griechischen Identitätskarte auswies, und ein 32-jähriger Ukrainer, der vermutlich schwarz gearbeitet hatte. Es wurden Anhaltspunkte ermittelt, die eine Tätigkeit im Baugewerbe in Nordrhein Westfalen belegen. Außerdem hatte er 1.400,00 Euro vermutlichen Lohn dabei. Ein Visum oder eine Arbeitserlaubnis konnte er nicht vorlegen. Beide Männer befinden sich zur Zeit im Gewahrsam der Bundespolizeiinspektion Ebersbach. Es wird wegen Urkundenfälschung, mittelbarer Falschbeurkundung, Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz sowie der Aufnahme einer unerlaubten Beschäftigung ermittelt. Außerdem werden den Aufenthalt beendende Maßnahmen geprüft.

